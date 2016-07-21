中国贸易：WTO成员终止对华反倾销替代国做法是义务，无关产能过剩--商务部

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透北京7月21日 - 中国商务部世贸司负责人称，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对中国反倾销的“替代国”做法，是所有世贸组织成员必须履行的国际义务，并不取决于任何成员的国内标准，也与产能过剩等问题无关。
针对欧委会委员会议就欧盟履行《中国加入世贸组织议定书》第15条义务问题进行讨论一事，商务部网站周四刊登世贸司负责人回应称，中方希望有关成员严格履行自己在世贸组织协定项下的义务。
“中方注意到欧委会有关人员就欧盟履行《中国加入世贸组织议定书》第15条义务问题提及的提案设想，将密切关注有关进程，并在提案进一步明确之后，对此进行评估。” 上述负责人称。
根据中国加入世贸组织议定书第15条规定，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对华反倾销的“替代国”做法。
此前欧盟执委会称，将提议改变计算不公平倾销和补贴的方法，以回应中国希望在今年底前受到正常市场经济对待的要求，并称将不再把中国商品出口价格与美国等第三国的价格进行比较，而将把中国与国际价格进行对比。 （完）
欲览详情，请点击商务部网站链接：here (发稿 李子木；审校 李文科/林高丽)
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路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。