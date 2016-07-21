中国贸易：WTO成员终止对华反倾销替代国做法是义务，无关产能过剩--商务部

路透北京7月21日 - 中国商务部世贸司负责人称，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对中国反倾销的“替代国”做法，是所有世贸组织成员必须履行的国际义务，并不取决于任何成员的国内标准，也与产能过剩等问题无关。

针对欧委会委员会议就欧盟履行《中国加入世贸组织议定书》第15条义务问题进行讨论一事，商务部网站周四刊登世贸司负责人回应称，中方希望有关成员严格履行自己在世贸组织协定项下的义务。

“中方注意到欧委会有关人员就欧盟履行《中国加入世贸组织议定书》第15条义务问题提及的提案设想，将密切关注有关进程，并在提案进一步明确之后，对此进行评估。” 上述负责人称。

根据中国加入世贸组织议定书第15条规定，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对华反倾销的“替代国”做法。

此前欧盟执委会称，将提议改变计算不公平倾销和补贴的方法，以回应中国希望在今年底前受到正常市场经济对待的要求，并称将不再把中国商品出口价格与美国等第三国的价格进行比较，而将把中国与国际价格进行对比。 （完）

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