香港个股：中国再保险拟每年派息比率不少于30%，以稳定资本市场预期

路透香港7月21日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司 周四称，决定将每年的派息比率定为不少于30%，且一年分红一次，以稳定资本市场预期。

中再集团于去年10月在香港H股IPO（首次公开发售）上市时订下的股息政策不包含任何特定的股息支付比率。

该公司在联交所的声明称，“为回报股东，稳定资本市场预期，结合国内外市场的分红水平和分红方式，董事会审议通过分红政策，每年分红一次，且以现金方式分配的利润不少于当年实现净利的30%。”

以市值计中国最大两家保险公司--中国人寿 以及中国平安 2015年度的派息比率分别为34%及18%；拥有再保险业务综合保险商中国太平 则未作任何分红。

中再集团周四收市持平于1.83港元，过去一个月累计升逾4%。（完）

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