印尼央行：货币政策仍有进一步宽松的空间--官员

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透雅加达7月21日 - 一名印尼央行官员称，央行货币政策仍有进一步宽松的空间，但央行周四选择维持利率不变，是因之前的降息措施已见成效。
“展望未来，我们在评估宏观经济的稳定性及经济增长，但仍存在(进一步宽松的)空间。现在，当前的立场对于支持增长以及维持通胀是适宜的，”印尼央行经济及货币政策执行理事Juda Agung称。
Agung还表示印尼政府的税负赦免计划将有助改善流动性供应并促进经济增长，但可能在12月才能见到从该计划中回流的庞大资金。
他重申，该计划或将使560万亿印尼卢比(427.6亿美元)回流印尼。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完