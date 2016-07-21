印尼央行：货币政策仍有进一步宽松的空间--官员

路透雅加达7月21日 - 一名印尼央行官员称，央行货币政策仍有进一步宽松的空间，但央行周四选择维持利率不变，是因之前的降息措施已见成效。

“展望未来，我们在评估宏观经济的稳定性及经济增长，但仍存在(进一步宽松的)空间。现在，当前的立场对于支持增长以及维持通胀是适宜的，”印尼央行经济及货币政策执行理事Juda Agung称。

Agung还表示印尼政府的税负赦免计划将有助改善流动性供应并促进经济增长，但可能在12月才能见到从该计划中回流的庞大资金。

他重申，该计划或将使560万亿印尼卢比(427.6亿美元)回流印尼。(完)