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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率持稳，台积电等股利发放无碍宽松格局

* 台积电等发逾2,000亿台币现金股利
    * 外资虽有汇出需求但也有热钱流入
    * 政府基金帐户集中公股银行，供给量更多

     记者/董永年
    路透台北7月21日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四持稳。资金调度人士说，今日台积电 、富邦
金控 等数家企业发放共逾2,000亿台币的现金股利，资金主要流向大型公股银行与外资保管行，并未
对调度产生影响。
    
    他们表示，虽然台积电现金股利有近八成落到外资手中，且有的陆续汇出，但近期仍有热钱流入，整体资
金池水位并未出现明显变化，市况仍不脱宽松格局。
    
    〞跨月资金供给都有，利率持稳，这月底不会紧。〞一资金调度人员说。
    
    另一票券商人士表示，企业现金股利除外资是主要领取对象外，退辅、劳退、国安基金也是大户，这些机
构的帐户集中在大型公股银行。由于知道现金股利发放后将让资金明显增加，大型公股银行已早早安排跨月短
票与拆款，在此情形下，拆入调度也相对容易。   
    
    不过拆款利率持稳未变，银行资调人员称，跨月拆借利率对象若是银行，成交在0.28%，票券商则为0.30%
。    
                  
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.060                     32.051    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,056.56                  9,007.68    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.210%               0.176-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.177-0.300%               0.176-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.310%               0.180-0.310%
      
    **短票利率不变**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日市况持平于上日，短票利率依旧不变，主要成交在0.30%。
    
    他们说，今日在台积电大额股利汇入投资人帐户后，市场资金分配较为趋平，整体仍相当宽裕，不过银行
还是坚持买票利率不愿下调。
    
    〞0.30%还是铁板一块。〞一大型票券商交易员说。    
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.301%，区间在0.25-0.38%，成交量为60.62亿
台币；前日加权平均利率在0.30%，利率区间为0.28-0.35%，交易金额为76.07亿台币。
        
    台湾央行周四发行2,353亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,318亿台币，发行余额增35亿。
    
    本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，余日为周五1,615亿。
    
    拆款中心资料 显示，周四超额准备为361亿台币，累计超额准备7,232亿台币、加计前期1%的超额准
备为9,511亿台币。
    
           
    **RP利率稳定**

    债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日虽有台积电等企业大额现金股利发放，但效应已过，对RP市
场没有影响，整体资金仍宽松。
    
    〞投信钱还蛮多的，可能与股市热络，申购款增加有关。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称，由于资金持续宽松，有银行已不再坚持利率而有微幅调整弹性，月内公债RP利率
有些可做在0.28%，但跨月仍在0.30%之上。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP
利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36
%。
                
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水
准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完)     　

 (审校 林高丽)

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