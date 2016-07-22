重温稿-台湾货币市场：短率持稳，台积电等股利发放无碍宽松格局

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 台积电等发逾2,000亿台币现金股利 * 外资虽有汇出需求但也有热钱流入 * 政府基金帐户集中公股银行，供给量更多 记者/董永年 路透台北7月21日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四持稳。资金调度人士说，今日台积电 、富邦 金控 等数家企业发放共逾2,000亿台币的现金股利，资金主要流向大型公股银行与外资保管行，并未 对调度产生影响。 他们表示，虽然台积电现金股利有近八成落到外资手中，且有的陆续汇出，但近期仍有热钱流入，整体资 金池水位并未出现明显变化，市况仍不脱宽松格局。 〞跨月资金供给都有，利率持稳，这月底不会紧。〞一资金调度人员说。 另一票券商人士表示，企业现金股利除外资是主要领取对象外，退辅、劳退、国安基金也是大户，这些机 构的帐户集中在大型公股银行。由于知道现金股利发放后将让资金明显增加，大型公股银行已早早安排跨月短 票与拆款，在此情形下，拆入调度也相对容易。 不过拆款利率持稳未变，银行资调人员称，跨月拆借利率对象若是银行，成交在0.28%，票券商则为0.30% 。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.060 32.051 台湾加权股价指数<.TWII 9,056.56 9,007.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.210% 0.176-0.210% --一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.176-0.300% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.180-0.310% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员指出，今日市况持平于上日，短票利率依旧不变，主要成交在0.30%。 他们说，今日在台积电大额股利汇入投资人帐户后，市场资金分配较为趋平，整体仍相当宽裕，不过银行 还是坚持买票利率不愿下调。 〞0.30%还是铁板一块。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.301%，区间在0.25-0.38%，成交量为60.62亿 台币；前日加权平均利率在0.30%，利率区间为0.28-0.35%，交易金额为76.07亿台币。 台湾央行周四发行2,353亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,318亿台币，发行余额增35亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，余日为周五1,615亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为361亿台币，累计超额准备7,232亿台币、加计前期1%的超额准 备为9,511亿台币。 **RP利率稳定** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日虽有台积电等企业大额现金股利发放，但效应已过，对RP市 场没有影响，整体资金仍宽松。 〞投信钱还蛮多的，可能与股市热络，申购款增加有关。〞一大型票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，由于资金持续宽松，有银行已不再坚持利率而有微幅调整弹性，月内公债RP利率 有些可做在0.28%，但跨月仍在0.30%之上。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36 %。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水 准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 林高丽)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。