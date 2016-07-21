路透基点：新加坡贸易商托克14亿美元再融资案细节出炉--TRLPC

新西兰经济：第四季企业信心升至逾两年最高--NZIER
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，大宗商品贸易公司托克(Trafigura Beheer BV)等值14亿美元再融资案的细节浮出水面。
贷款分为三部分，其中A部分为364天期美元循环贷款，B部分为一年期人民币定期贷款，C部分为三年期美元定期贷款。A和C部分利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码65个基点和110个基点，B部分贷款利率为较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码100个基点。
银行受邀以数个层级参贷：
A和C部分共计承贷8,500万美元或以上，获牵头行头衔，综合收益分别为95个和140个基点，费用分别为30和90个基点；
A和C部分共计承贷5,000-8,400万美元，获主办行头衔，综合收益分别为92.5个和138.3个基点，费用分别为27.5和85个基点；
A和C部分共计承贷2,000-4,900万美元，获安排行头衔，综合收益分别为90个和136.7个基点，费用分别为25和80个基点。
对于B部分贷款，承贷3,000万美元等值或以上，获CNH牵头行头衔，综合收益为130个基点，费用为30个基点；
承贷2,000-2,900万美元等值，获CNH主办行头衔，综合收益为127个基点，费用27个基点；
承贷1,000-1,900万美元等值，获CNH安排行头衔，综合收益为125个基点，费用25个基点。
承贷答复截止日期为8月26日。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)、星展银行、三井住友银行和大华银行为美元贷款部分的初始牵头行兼簿记行。华侨银行、西太平洋银行、澳洲国民银行(NAB)和中国信托银行以初始牵头行身份加入，澳洲联邦银行(CBA)以安排行身份加入。中国信托银行是人民币贷款部分的牵头行和现任的簿记行。
公司周三称，路演将于7月26日在新加坡，以及7月28日在台北举行。
借款人为托克的新加坡实体Trafigura Pte Ltd，资金将用于一般企业用途。
借款人有22亿美元等值贷款中的一部分将于10月到期。这笔融资是于2015年10月签署，A部分为13.2亿美元的364天期循环贷，B部分为2.55亿美元等值一年期人民币贷款，C部分为6.25亿美元三年期贷款。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)
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