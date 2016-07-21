路透基点：华南银行为新扬科技安排的20亿台币贷款进入联贷阶段

路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头 行兼簿记行--华南商业银行为新扬科技安排的20亿台币(6,200万美元)五 年期融资，进入一般银团贷款阶段。 贷款分为A部分5亿台币定期贷款，和B部分15亿台币循环贷，后者以 台币或美元提取均可。 A和B两部分中的台币贷款，利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率 (TAIBOR)加码70个基点，税前保底利率设在1.7% B部分中的美元贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码12 0个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点 ，则超出部分由借款人支付。 银行受邀以几个层级参贷： 承贷4亿台币或以上，任牵头行，前端费为15个基点； 承贷2.5-3.99亿台币，任联合安排行，费用10个基点； 承贷1-2.49亿台币，任经理行，费用5个基点。 银行答复截止日期为8月19日。 资金将用于资本支出和营运资本。 借款人上一次试水市场是在2007年5月，当时计划安排7.4亿台币的五 年期贷款，但并未签约。 新扬科技成立于2000年，专业制造电子元件相关材料。(完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)