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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 18:54 BJT

路透基点：华南银行为新扬科技安排的20亿台币贷款进入联贷阶段

路透香港7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头
行兼簿记行--华南商业银行为新扬科技安排的20亿台币(6,200万美元)五
年期融资，进入一般银团贷款阶段。
    
    贷款分为A部分5亿台币定期贷款，和B部分15亿台币循环贷，后者以
台币或美元提取均可。
    
    A和B两部分中的台币贷款，利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率
(TAIBOR)加码70个基点，税前保底利率设在1.7%
    
    B部分中的美元贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码12
0个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点
，则超出部分由借款人支付。
    
    银行受邀以几个层级参贷：
    承贷4亿台币或以上，任牵头行，前端费为15个基点；
    承贷2.5-3.99亿台币，任联合安排行，费用10个基点；
    承贷1-2.49亿台币，任经理行，费用5个基点。
    
    银行答复截止日期为8月19日。
    
    资金将用于资本支出和营运资本。
    
    借款人上一次试水市场是在2007年5月，当时计划安排7.4亿台币的五
年期贷款，但并未签约。
    
    新扬科技成立于2000年，专业制造电子元件相关材料。(完)
    
      

 (编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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