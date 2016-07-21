亚洲金融：新加坡及香港采取措施，解决交易所利益冲突问题

国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
“这对投资人而言绝对是好消息。对于利益导向的交易所无法独立监管在其市场挂牌企业的疑虑，一直令人多所忧心，”亚洲公司治理协会(ACGA)秘书长Jamie Allen表示。
“当改革实际准备进行时，试炼才要开始，”亚洲安本资产管理企业治理主管David Smith表示。该公司为新加坡交易所的投资者。
**商业利益**
港交所与新交所负责执行挂牌规定并监督交易活动。它们有权对违反规定的挂牌企业发出谴责、将其停牌或下市，强制企业采取特定的改善行动，谴责企业高管，取消交易与挂牌的授权等。
但在这两个交易所挂牌的中国企业--例如遭到清算的中国森林 --的会计问题，已引发交易所并未适当查核挂牌企业的批评。
“对于利益冲突的一切认知，我们采取了许多制衡的举措，”港交所一名发言人表示，“其中包括港交所需以公众利益为行动准则的法律义务。”
港交所与新交所为了吸引大企业挂牌，都愿意准许限制投资者投票权的股东架构。
“企业治理透明且认真遵守，显然会让投资人更加放心，”新交所执行长罗文才对路透表示。(完) (编译 李春喜/陈宗琦；审校 屈桂娟/张明钧)
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
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