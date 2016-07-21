亚洲金融：新加坡及香港采取措施，解决交易所利益冲突问题

“这对投资人而言绝对是好消息。对于利益导向的交易所无法独立监管在其市场挂牌企业的疑虑，一直令人多所忧心，”亚洲公司治理协会(ACGA)秘书长Jamie Allen表示。

“当改革实际准备进行时，试炼才要开始，”亚洲安本资产管理企业治理主管David Smith表示。该公司为新加坡交易所的投资者。

**商业利益**

港交所与新交所负责执行挂牌规定并监督交易活动。它们有权对违反规定的挂牌企业发出谴责、将其停牌或下市，强制企业采取特定的改善行动，谴责企业高管，取消交易与挂牌的授权等。

但在这两个交易所挂牌的中国企业--例如遭到清算的中国森林 --的会计问题，已引发交易所并未适当查核挂牌企业的批评。

“对于利益冲突的一切认知，我们采取了许多制衡的举措，”港交所一名发言人表示，“其中包括港交所需以公众利益为行动准则的法律义务。”

港交所与新交所为了吸引大企业挂牌，都愿意准许限制投资者投票权的股东架构。