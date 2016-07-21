东南亚股市：多数收低静待欧洲央行会议；菲股创15个月收盘高位

国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 375.82 -1.51 -0.40 +12.92 332.82 新加坡 2940.48 -5.26 -0.18 +2.00 2882.73 马来西亚 1657.54 -12.07 -0.72 -2.07 1692.51 泰国 1502.70 -7.33 -0.49 +16.67 1288.02 印尼 5216.97 -25.85 -0.49 +13.59 4593.01 菲律宾 8102.30 50.33 +0.63 +16.54 6952.08 越南 659.57 -0.69 -0.10 +13.91 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 陈宗琦/张明钧)
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。