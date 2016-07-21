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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 18:35 BJT

东南亚股市：多数收低静待欧洲央行会议；菲股创15个月收盘高位

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   375.82    -1.51   -0.40  +12.92   332.82
    新加坡                     2940.48    -5.26   -0.18   +2.00  2882.73
    马来西亚                  1657.54   -12.07   -0.72   -2.07  1692.51
    泰国                      1502.70    -7.33   -0.49  +16.67  1288.02
    印尼                      5216.97   -25.85   -0.49  +13.59  4593.01
    菲律宾                     8102.30    50.33   +0.63  +16.54  6952.08
    越南                        659.57    -0.69   -0.10  +13.91   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 陈宗琦/张明钧)

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