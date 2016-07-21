中国贸易：对越方就进口钢坯和盘条做出征税决定表示遗憾--商务部

路透北京7月21日 - 针对越南对进口钢坯和盘条保障措施的终裁决定，中国商务部周四表示，对越方做出征税决定表示遗憾，并指出贸易限制措施无助于从根本上解决越南钢铁产业的发展问题，只会对越南经济发展造成负面影响。

商务部网站刊登贸易救济调查局负责人称，越南钢铁进口增长的主要原因是本地产量无法满足巨大的市场需求，中国钢铁产品促进了越南基础设施建设和制造业的快速发展，越南下游用户明确反对政府的征税决定。