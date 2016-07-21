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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 19:11 BJT

中国贸易：对越方就进口钢坯和盘条做出征税决定表示遗憾--商务部

路透北京7月21日 - 针对越南对进口钢坯和盘条保障措施的终裁决定，中国商务部周四表示，对越方做出征税决定表示遗憾，并指出贸易限制措施无助于从根本上解决越南钢铁产业的发展问题，只会对越南经济发展造成负面影响。

商务部网站刊登贸易救济调查局负责人称，越南钢铁进口增长的主要原因是本地产量无法满足巨大的市场需求，中国钢铁产品促进了越南基础设施建设和制造业的快速发展，越南下游用户明确反对政府的征税决定。

“中方希望越方能尊重市场规律，充分考虑上下游整体利益，审慎、克制使用贸易救济措施，并与中方共同促进两国经贸关系平稳发展。”负责人称。

中国驻越南大使馆经济商务参赞处网站本周转载越南《经济时报》报导称，越南工贸部本周稍早决定对进口合金和非合金钢坯、合金和非合金钢条（含盘钢和钢棒）采取自卫性保护措施。（完）

欲览详情，请点击商务部网站链接：here (发稿 李子木；审校 李文科/乔艳红)

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