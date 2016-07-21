马来西亚期市：棕榈油期货触及两周高位，未来料因需求旺盛而上涨

“据察7月和8月需求上升，价格将持续上涨，”吉隆坡一交易商称。

船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚7月1-20日棕榈油出口较前月同期增加14%至817,736吨；SGS报告称，7月1-20日棕榈油出口较前月同期增长15.3%。

路透分析师王涛称，从技术面来说，棕榈油可能将在2,374马币的阻力位结束前当前的弹升之势。(完)