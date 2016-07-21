马来西亚期市：棕榈油期货触及两周高位，未来料因需求旺盛而上涨

国际油市：油价上涨，沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透新加坡7月21日 - 马来西亚棕榈期货周四扩大涨势收高，升至逾两周最高位，市场对棕榈油需求旺盛而使价格获得支撑。
交易商称，马币走软亦带动棕榈油价格上升。
指标棕榈油期货 收高0.3%，报每吨2,353马币(582.70美元)。
“据察7月和8月需求上升，价格将持续上涨，”吉隆坡一交易商称。
“我们预计价格将走强，2,500马币将为短期目标位，”这位交易商补充称。
船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚7月1-20日棕榈油出口较前月同期增加14%至817,736吨；SGS报告称，7月1-20日棕榈油出口较前月同期增长15.3%。
路透分析师王涛称，从技术面来说，棕榈油可能将在2,374马币的阻力位结束前当前的弹升之势。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张明钧)
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
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