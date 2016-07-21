中国经济：12个开放型经济新体制试点方案完成报备，将推多项改革--发改委

路透北京7月21日 - 中国国家发展和改革委员会称，浦东新区等六个试验区域和济南市等六个试点城市的构建开放型经济新体制综合试点试验实施方案已完成报备，试点试验工作进入全面启动阶段，并将推出多项改革创新举措。

周四刊登在发改委网站上的新闻稿指出，各地区试点试验实施方案以探索对外经贸合作新模式、新路径、新体制为重点，围绕市场配置资源新机制、经济运行管理新模式、全方位开放新格局、国际竞争合作新优势等方面工作目标。

其中，浦东新区提出完善负面清单管理模式，推动自贸试验区服务业和制造业扩大开放措施落地，以及落实111个重点行业领域事中事后监管工作清单，完善事后事中监管体系。

而苏州工业园区提出建立“走出去”金融支持机制，建立境外投融资机制，支持设立首期规模10亿美元的跨境合作产业基金。唐山市提出将去产能与国际产能合作相结合，围绕钢铁、水泥、煤炭和装备制造等优势产业，创新国际产能合作方式。

新闻稿指出，下一步，发改委将会同商务部等有关部门，完善工作机制，通过上下联动、以点带面、形成经验、复制推广，力争试点试验工作早见成效，破解制约开放发展的制度性障碍，加快在全国形成开放型经济新体制。（完）

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