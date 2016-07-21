国际油市：亚洲燃料油跨月价差及裂解价差承压，受岸上库存增加打击

路透新加坡7月21日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周四面临压力，因官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存连续第三周上升，与整体供应将因套利船货流入减少而收窄的预期相左。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布，7月20日当周，新加坡在岸燃料油库存增加69.4万桶(约10.4万吨)，至2,823.9万桶(约420万吨)。

“套利船货数量肯定远低于平均值，但在岸存货增加说明的是，若非需求骤减、那就是海上储油进入陆上油库，”一名驻新加坡交易商表示。“我认为可能是后者。”

5月中旬至6月中旬套利窗口收窄 ，导致6月及7月流向东亚的燃料油数量有限，并很大程度上引导市场人士预期燃料油市场7月将走强，因整体供应收紧，且船用重油需求仍强劲。

380-cst燃料油近月8月/9月跨月价差 周四下跌0.75美元，每吨较新加坡报价的正价差为每吨1.25美元，创下7月6日以来最低。在此同时180-cst燃料油跨月价差 也下跌0.50美元，较新加坡报价每吨升水0.75美元。

近月180-cst燃料油较迪拜原油 裂解价差持续下跌，较新加坡报价每桶贴水5.54美元，拉大与7月11日创下多月高点每桶4.13美元的距离。