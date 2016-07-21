美国各类经济指标总览--2016/7/21

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为25.3万人(预估为26.5万人)。美国一周续请失业金人数为212.8万 人(预估为214.5万人)。 世界大型企业研究会公布，美国6月领先指标上升0.3%，为123.7，预估为上升0.2%。 全美不动产协会(NAR)公布，美国6月成屋销售增长1.1%，年率为557万户，为2007年2月来最高，预估为548万户 。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (6月) 4.7 (5月) 非农业就业岗位(万) 增加28.7 (6月) 增加1.1 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.5 (6月) +0.4 (5月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (6月) +0.3 (5月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第一季终值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.4 (第一季终值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (6月) +0.2 (5月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差411.4 (5月) 逆差373.8 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.6 (6月) -0.3 (5月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (6月) 74.9 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 25.3 (7月16日当周) 25.4 (7月9日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余60亿 (6月) 赤字530亿 (5月) 领先指标(%) 0.3 (6月) -0.2 (5月) 个人所得(%) +0.2 (5月) +0.5 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加185.6 (5月) 增加134 (4月修正值) 企业库存(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月修正值) 建筑支出(%) -0.8 (5月) -2.0 (4月修正值) 消费者信心 98.0 (6月) 92.4 (5月修正值) 房屋开工(万户) 118.9 (6月) 113.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 115.3 (6月) 113.6 (5月修正值) 成屋销售(万户) 557 (6月) 551 (5月修正值) 新屋销售(万户) 55.1 (5月) 58.6 (4月修正值) 工厂订单(%) -1.0 (5月) +1.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.3 (5月修正值) +3.3 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (6月) 52.9 (5月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (6月) 51.3 (5月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (5月) +0.7 (4月修正值) 进口物价(%) +0.2 (6月) +1.4 (5月修正值) 出口物价(%) +0.8 (6月) +1.2 (5月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)