国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑；中国汽油出口创新高

路透新加坡7月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下滑至一年半低点每吨34.33美元，受供应过剩及现货需求下降拖累。现货需求下降是因在之前的指定船货交付中，卖家的交割规模都达到了合约允许浮动范围的上限。

根据一般的成本加运费合约，卖家有权依据市场基本面，选择将最终供应规模在合约约定水平的基础上上上下浮动10%。

鉴于目前石脑油供应过剩，马来西亚的Titan买进一艘交割地为Pasir Gudang的船货，船期为9月上半月，每吨价格为较日本成本加运费报价贴水8-9美元。

这是Titan自3月来支付的最大贴水之一。

汽油裂解价差也因供应过剩而承压，亚洲汽油裂解价差报每桶1.91美元，今年前六个月均价为9.40美元。

官方数据显示，6月中国汽油出口创下110万吨纪录新高，较上月增长近42%，较2015年月均量高出逾一倍。

新加坡现货交易方面，有一笔汽油与石脑油交易达成。(完)

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