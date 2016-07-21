南非汇市：兰特升至近三个月最高，因央行维持利率不变和暂缓收紧政策

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透约翰内斯堡7月21日 - 南非兰特兑美元周四升至近三个月最高水准，因投资者寻找较高收益资产，此前南非央行维持附买回利率不变，以及分析师排除央行很快放宽政策的可能性。
南非央行周四一如预期维持附买回利率在7%不变，称尽管仍担心通胀，但经济表现疲弱，为其暂缓进一步收紧政策提供了一定的空间。
1606 GMT，兰特 报14.2220兰特，较周三纽约收盘上涨0.89%。
根据汤森路透数据，兰特兑美元盘中升至14.1620，此为4月29日来最高水准。
“国际市场在寻找收益，特别是如果大家都知道利率将保持在目前水准。目前投资者更像是在寻找收益的探险，”Treasury One交易员Phillip Pearce说。(完)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。