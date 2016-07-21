纽约期市：期糖因中东买入实货而延续涨势，可可期货大跌

路透纽约/伦敦7月21日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四急升，受助于技术买盘和埃及和伊朗买入实货糖，可可连跌第三天至数周低点，因需求担忧和出现更多疲弱的技术信号。

咖啡期货在日内大部份时间上涨后小幅下跌，交易商保持谨慎，因预报巴西作物生长区周五天气清凉。

原糖期货扩大涨幅，此前路透报导，埃及和伊朗国家采购机构在市场买入，且此前指标原糖合约升穿周二日内高位。

交易消息人士称，埃及向两家商品公司买入15万吨原糖，伊朗买入6万吨巴西原糖。

“进口套利交易有利可图，”一资深伦敦的交易商说。

10月原糖期货 收涨0.28美分，或1.5%，报每磅19.56美分，最大出产国巴西甘蔗压榨快速，限制了期糖价格的升幅。

10月白糖期货 收涨5.80美元，或1.1%，报每吨539.70美元。

可可延续本周跌势，因交易商仍然担心全球需求。

9月伦敦可可 收跌55英镑，或2.3%，报每吨2,362英镑，此前跌至7月1日来最低2,355英镑。今日跌幅为2月初来最大，且跌穿近月合约从上周触及的六年高位的费波纳奇回档技术位。

9月纽约可可 收跌67美元，或2.3%，报每吨2,902美元，盘中跌至5月19日以来最低的2,896美元。

咖啡期货涨跌互见，因担心主要出产国巴西种植区部份地区本周稍晚天气寒冷，尽管汤森路透天气报告显示，未来两周气温会远高于冰点。

9月阿拉比卡咖啡 收低0.15美分，或0.1%，报每磅1.4685美元。9月罗布斯塔咖啡 收高2美元，或0.1%，报每吨1,818美元。(完)

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