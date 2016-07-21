《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 84.18 -0.24 -0.28 2050729 京东 21.99 -0.67 -2.96 12056340 新浪 52.03 -0.01 -0.02 270796 搜狐 38.69 -0.20 -0.51 83047 网易 197.37 -1.68 -0.84 748175 百度 161.40 +0.75 +0.47 2356373 台湾 台湾积体电路 27.48 -0.07 -0.25 1696658 联电 2.00 +0.02 +1.01 202923 日月光 5.75 +0.06 +1.05 186408 硅品精密 7.49 +0.01 +0.13 158731 和信超媒体 2.46 +0.03 +1.23 62302 友达 3.97 +0.07 +1.79 395254 中华电信 36.64 +0.22 +0.60 64501 台湾国际航电 45.71 +0.01 +0.02 478071 香港 中国移动 62.44 +1.89 +3.12 295247 中国联通 10.35 +0.24 +2.37 111575 中国电信 48.86 +2.73 +5.92 7855 中芯国际 4.17 -0.01 -0.24 4531 电讯盈科 7.35 +0.00 +0.00 219 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽)