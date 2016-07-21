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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          84.18    -0.24    -0.28   2050729
    京东                21.99    -0.67    -2.96  12056340
    新浪              52.03    -0.01    -0.02    270796
    搜狐              38.69    -0.20    -0.51     83047
    网易             197.37    -1.68    -0.84    748175
    百度             161.40    +0.75    +0.47   2356373
    
    台湾
    台湾积体电路       27.48    -0.07    -0.25   1696658
    联电                2.00    +0.02    +1.01    202923
    日月光              5.75    +0.06    +1.05    186408
    硅品精密           7.49    +0.01    +0.13    158731
    和信超媒体         2.46    +0.03    +1.23     62302
    友达                3.97    +0.07    +1.79    395254
    中华电信           36.64    +0.22    +0.60     64501
    台湾国际航电      45.71    +0.01    +0.02    478071
    
    香港
    中国移动           62.44    +1.89    +3.12    295247
    中国联通           10.35    +0.24    +2.37    111575
    中国电信           48.86    +2.73    +5.92      7855
    中芯国际            4.17    -0.01    -0.24      4531
    电讯盈科         7.35    +0.00    +0.00       219
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽)

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