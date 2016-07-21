英国经济：6月零售销售创六个月来最大按月降幅，业者称非受英退打击

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透伦敦7月21日 - 英国6月零售销售创下六个月来最大按月降幅，但店家称那要怪天气不佳，而非英国退欧。这使得英国公投决定退出欧盟究竟给经济带来多大打击，仍有讨论余地。
英国国家统计局周四公布的官方数据显示，零售销售量按月下滑0.9%，为今年来最大降幅；服饰店的季度销售按年降幅则创25年来最大。数据涵盖5月29日-7月2日的五周。
数据公布后英镑兑美元应声下跌。该数据逊于分析师预估，分析师称不能排除英退的影响，未来数据可能更糟。
但国家统计局表示，零售业者未将这番表现归咎于6月23日公投的结果。
统计局表示，“天气多变”是拖累服饰销售的主因，但与此同时，百货公司销售则受2016年欧洲杯(盃)足球赛和伊莉莎白二世女王90岁诞辰庆祝活动的提振。
自英退公投后，衡量消费者信心的指标就呈现出较黯淡的基调，但从英国国家统计局、英国零售业联盟(BRC)和英国央行的数据中，都尚未看到这种心情立即转化为家庭支出的下降。
英退影响的证据有限，或使英国央行下月决定是否降息、是否祭出更多刺激举措来提振经济时陷入两难。
数据并显示英国6月零售销售较上年同期增长4.3%，市场预估为增长5.0%。6月扣除能源的零售销售较前月下滑0.9%，较上年同期增长3.9%，市场预估分别为下滑0.6%和增长4.8%。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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