金砖国家：7月21日股汇市收盘纵览

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透7月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月21日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.05%，报871.17点。
中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，商品期货大涨带动周期股走强
中国汇市：人民币收盘基本持平，客盘结汇增加短期仍有走升可能
香港股市：收高，恒指年内首次收于22,000点上方
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巴西股市：盘中展开拉锯，矿业和钢铁类股上扬的拉动力量超过金融类股跌势带来的拖累；指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.11%，报56,641.487点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2810/16，上日收报3.2478/86。
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南非股市：收盘基本持平，但资源类股反弹。指标Top-40指数 收盘上涨0.16%，报46,272.66点；大盘综合指数 收盘上涨0.26%，报52,974.03点。
南非汇市：兰特升至近三个月最高，因央行维持利率不变和暂缓收紧政策
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印度股市：下跌，并创四周最大单日百分比跌幅，受到银行类股跌势的拖累。BSE指数 收盘下跌0.74%，报27,710.52点；NSE指数 收盘下跌0.65%，报8,510.1点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.17/67.18，上日收报67.195/67.205。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.04%，报947.07点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.42%，报495.2点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.99%，报64.37；卢布兑欧元 贬值1%，报71.0。(完)
(整理 王颖；审校 王兴亚)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。