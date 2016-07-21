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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 07:59 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月22日

路透7月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7561
港元 )
    
    美国股市周四收盘下跌，道琼工业指数 下跌77.80点，或0.42%，至18,517.23点，因晶片巨擘英特
尔和运输企业发布令人失望的季度业绩报告，令财报季企业发布好于预期业绩的势头嘎然而止。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              126.390     -1.53       30850       9.803       -1.58
 中国铝业                            8.300       0.36        15298       2.575       -1.34
 中国移动                            62.440      3.12        295247      96.858      -1.17
 中国人寿                            11.340      -0.61       99519       17.591      -0.84
 中石油                              68.420      -1.41       15946       5.307       -1.36
 中石化                              72.580      -1.84       24983       5.629       -0.72
 汇丰控股                            32.480      -0.28       1599772     50.384      -0.13
 中电信                              48.860      5.92        7855        3.790       0.25
 中国联通                            10.350      2.37        111575      8.028       -1.26
 兖州煤业                            6.410       1.75        7100        4.972       1.26
 华能国际                            24.010      0.54        12976       4.656       -0.09
 南方航空                            31.150      -1.05       1759        4.832       -0.58
 东方航空                            28.440      -0.70       5128        4.412       -0.64
 中芯国际                            4.170       -0.24       4531        0.647       -1.99
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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