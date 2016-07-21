《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月22日

路透7月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7561 港元 ) 美国股市周四收盘下跌，道琼工业指数 下跌77.80点，或0.42%，至18,517.23点，因晶片巨擘英特 尔和运输企业发布令人失望的季度业绩报告，令财报季企业发布好于预期业绩的势头嘎然而止。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.390 -1.53 30850 9.803 -1.58 中国铝业 8.300 0.36 15298 2.575 -1.34 中国移动 62.440 3.12 295247 96.858 -1.17 中国人寿 11.340 -0.61 99519 17.591 -0.84 中石油 68.420 -1.41 15946 5.307 -1.36 中石化 72.580 -1.84 24983 5.629 -0.72 汇丰控股 32.480 -0.28 1599772 50.384 -0.13 中电信 48.860 5.92 7855 3.790 0.25 中国联通 10.350 2.37 111575 8.028 -1.26 兖州煤业 6.410 1.75 7100 4.972 1.26 华能国际 24.010 0.54 12976 4.656 -0.09 南方航空 31.150 -1.05 1759 4.832 -0.58 东方航空 28.440 -0.70 5128 4.412 -0.64 中芯国际 4.170 -0.24 4531 0.647 -1.99 （完） (整理 梁慧仪)