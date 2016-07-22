美股业绩：Visa财年第三季获利优于预期，得益于支付额增长

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透7月21日 - 全球最大信用卡及借记卡公司Visa Inc 公布，财年第三季获利优于预期，因更多消费者使用信用卡和借记卡支付，公司并宣布50亿美元股票回购计划。
以恒定美元汇率计算，6月30日止当季公司的支付额增长10.2%至1.35万亿美元。当季跨境支付额增长5%。
Visa第三财季获利还受到收购Visa Europe相关成本的拖累。Visa上个月完成对Visa Europe的收购，交易价值初步估计最高达233亿美元。
Visa当季净利降至4.12亿美元，合A类股(Class A)每股盈余(EPS)0.17美元。上年同期分别为16.9亿和0.69美元。
扣除Visa Europe的收购成本，公司调整后的每股盈余为0.69美元。
营业收入增加3.2%至36.3亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计Visa第三财季EPS为0.66美元，营收为36.5亿美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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