美股业绩：Visa财年第三季获利优于预期，得益于支付额增长

路透7月21日 - 全球最大信用卡及借记卡公司Visa Inc 公布，财年第三季获利优于预期，因更多消费者使用信用卡和借记卡支付，公司并宣布50亿美元股票回购计划。

以恒定美元汇率计算，6月30日止当季公司的支付额增长10.2%至1.35万亿美元。当季跨境支付额增长5%。

Visa第三财季获利还受到收购Visa Europe相关成本的拖累。Visa上个月完成对Visa Europe的收购，交易价值初步估计最高达233亿美元。

Visa当季净利降至4.12亿美元，合A类股(Class A)每股盈余(EPS)0.17美元。上年同期分别为16.9亿和0.69美元。

扣除Visa Europe的收购成本，公司调整后的每股盈余为0.69美元。

营业收入增加3.2%至36.3亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计Visa第三财季EPS为0.66美元，营收为36.5亿美元。(完)