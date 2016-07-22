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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月22日

* 头版头条:

--中国公募基金二季报披露结束，天相投顾数据显示，与一季度大幅亏损相比，公募基金二季度盈利767.3亿元人民币，整体规模并小幅上升至7.96万亿元。基金公司中，天弘基金当前规模最大，嘉实基金当期利润最高。

　

* 其他:

--保监会数据显示，截至6月，保险资金运用余额达12.56万亿元，较年初增长12.37%。

--全国股转系统副总经理隋强表示，未来将落实挂牌公司分层管理的差异化制度安排、研究新三板流动性一揽子解决方案等。

--中信证券 上半年实现净利润53.19亿元，同比下降57.35%。

--近一个月来，已有10余家公司发布定增方案，累积募集资金186.87亿元，大股东或实际控制人均认购较大份额。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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