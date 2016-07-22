版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:12 BJT

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京7月22日 - 周五出炉的资本流动数据显示，7月16日止当周外资转为买超日股。

    外资7月16日止当周在日本股市买超4,446亿日圆，前一周为卖超3,068亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券17,181亿日圆，前一周为买超25,497亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                        股市           债市        货币市场
    7月10日-7月16日   +444.6         -115.7         +676.5 
    7月 3日-7月 9日   -306.8          +27.4         -226.8 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市        货币市场
    7月10日-7月16日   +453.7       +1,718.1          -72.6  
    7月 3日-7月 9日   +221.2       +2,549.7r         -23.5
    6月26日-7月 2日   +209.6r        +426.9          -72.0 
     
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s  (完)

  
 (编译 王颖；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐