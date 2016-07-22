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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:22 BJT

福能期货：中国期指多空分歧加大

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

周四沪指冲高回落，收涨0.37%报3,039.1点，成交量较昨日放大。三大期指品种全线上扬，截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.46%、0.49%和0.39%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.54%、0.55%和0.37%。期现价差方面，期指贴水小幅收窄，IF1608、IH1608及IC1608的贴水幅度分别为32.32点、10.38点及132.71点。

　　主力持仓方面，数据显示，IF1608多空均增仓，多头增仓1,125手，空头增仓1,021手，净多单增加104手至216手；IH1608主力多减空增，多头减仓107手，空头增仓77手，净空单增加184手至240手；IC1608多空双方增仓，多头增仓923手高于空头增仓884手，净空头减少39手至1,019手。综合三大期指品种的净头寸，IF和IC强于IH。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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