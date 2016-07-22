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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月22日

*工商时报：

--产业界急切期盼法规能开放陆资入股IC(积体电路)设计，经济部长李世光昨日表示，IC设计为最完整且领先的产业，但国安问题未被厘清，加上产业界出现赞成与反对两派声音，政府对开放一事并无设定时间表。

*经济日报：

--市调指出，台北市预售房价今年第二季微幅回升，中止连六季下跌；新北、桃园、新竹等则持续走跌，新北市已连五季下跌。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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