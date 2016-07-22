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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:24 BJT

瑞达期货：沪铜有望突破震荡平台

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

　　受整体市场氛围影响，近期沪铜表现略强。目前沪铜再次临近今年上半年的高点附近，市场上仍然存在较大的分歧。笔者认为，随着整体大宗商品价格见底以及供给侧改革成效的体现，后期沪铜整体或将呈震荡反弹走势，再创新低的可能性较小。

　　从价格走势来看，2011年沪铜进入熊市以来，整体走势为震荡下跌，高点一次比一次低，低点也是一次比一次低。在2015年11月底，沪铜到33,000元/吨附近之后，低点有逐渐抬高的迹象，同时高点也相对比较接近。今年上半年沪铜的几次反弹高点都在39,000元/吨附近。从近期的氛围来看，沪铜突破39,000元/吨平台的可能性较大。如果突破有效，或许此次反弹的高点可能会在40,000—42,000元/吨之间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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