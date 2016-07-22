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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报7月22日

* 要闻版头条：

--腾讯 及港铁 股价昨创新高后见回吐，而落后的中移动 接力抽上，急涨3.8%达10个月最强升幅，股价直闯100港元，力托大市 今年首度升上22,000点关口。

* 其他：

--证监会及港交所 为严打＂壳股＂，上月联合公布上市监管决策及管治架构的谘询文件。不过，香港上市公司商会副主席罗嘉瑞公开表态反对，认为新架构将令证监会独掌上市审批大权，却不能改善上市公司质素。

--恒基地产 就三个住宅项目获批建筑图则，当中鰂鱼涌民新街重建项目，放弃原有商厦计划，改为兴建住宅，提供约460个单位，预计下半年推售。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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