版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:26 BJT

期货日报：沪镍看涨氛围依然浓厚

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

由于预期菲律宾镍矿行业整顿，沪镍市场人气不断攀升，6月以来，最高已经上涨1.6万元/吨，最高涨幅高达24%。当前市场人气依然未散去，看涨氛围仍然浓厚。

如果镍价在当前基础上再度大幅上涨，即从83000元/吨涨至90000元/吨的话，基本上本轮菲律宾镍矿政策的影响已经消化了。我们认为，本轮镍价上涨的高点应该在90000元/吨附近。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐