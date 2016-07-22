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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:26 BJT

华泰期货：关注暴雨洪涝对国内天胶市场的影响

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

近期，全国各地连续下暴雨，时有洪涝发生。国内橡胶产区主要集中在海南和云南。前两年尤其是去年，海南台风较为频繁，造成部分胶树被刮倒，对海南胶树造成一定的影响。目前云南产量占比略微高出海南。最近海南、云南均有降雨，但没有出现洪涝灾情。

市场担忧情绪使得沪胶盘面价格在短期内凌厉上涨，价格从2014年12月22日的12,340元/吨直接拉涨到12月底的13,270元/吨。短短一周时间，沪胶价格涨幅接近8%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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