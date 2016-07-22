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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:28 BJT

宝城期货：大连棕榈油期货空头抛压凸显

以下内容节选自7月22日的《期货日报》：

受外盘马棕榈油需求强劲提振，国内棕榈油期货近几日也呈现持续上扬的走势，主力1701合约稳步攀升至5100元/吨一线上方，不过随着期价逼近60日均线附近，空头抛压凸显。

　　从日K线形态分析，虽然1701合约的5日、10日、20日和40日均线处在多头排列发展趋势中，且期价也在上述均线之上运行，但受60日均线反压，继续上行显然会受到更强大的阻扰。加之4月下旬以来所形成的下降通道仍未被打破，上轨线压力线得到反复确认，因此期价还将受此压力线的考验。如若要突破上述两条压力线并扭转颓势，必然会受到很大的阻力，成功的概率较小。

　　从MACD技术指标来看，红柱实体难以持续放大，再度趋于缩小的迹象略有显露。而DIFF和DEA指标仍处于负值，表明空头力量依然偏强。操作上，可尝试建立空头头寸。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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