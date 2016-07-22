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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:28 BJT

《香港报摘》--信报7月22日

* 要闻版头条：

--美股连续七日创新高，港股昨一度冲破22,000点大关，收复今年以来失地。恒指自今年2月12日低位18,278点计，累积上升3,721点，反弹幅度达20.4%，确认进入技术性牛市。港股＂七翻身＂提前兑现，恒指本月累升5.8%。分析师大多认为，大市短期已弹升不少，料未来数日先回吐数百点，再慢慢向23,000点进发。

* 其他：

--乐视体育香港与电盈 旗下nowTV宣布，将以联合品牌频道一同直播2016年至2019年三个赛季的英格兰超级足球联赛（英超）全部赛事。

--时富投资 公布，已与新恒基国际（集团）的全资子公司Ever Billion Group Limited订立框架协议，出售时富金融 约36.28%权益，新恒基将成为时富金融大股东。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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