美股业绩：PayPal季度获利符合预期并上调全年营收预估，宣布与Visa结盟

路透7月21日 - PayPal 周四公布线上支付业务强劲增长，获利符合华尔街预期；该公司并宣布与Visa Inc 结盟，这料能扩大PayPal的业务版图和营收。

结盟协议旨在方便客户以Visa信用卡及金融签帐卡(借记卡)在PayPal系统进行交易，也允许购物者在实体零售店使用PayPal。

PayPal股价在盘后交易上涨约2%。过去六个月该公司股价已涨逾30%。

PayPal将2016全年度营收预估调高至107.5亿至108.5亿美元，并预测至少增长16%。

该公司第二季每股盈余(EPS)增长至0.36美元，符合分析师预期，营收较上年同期增长15%至26.5亿美元。

与Visa结盟后，PayPal用户能以Visa借记卡立即从他们的PayPal帐户中提现。用户在PayPal帐户的余额可立即转至连结该张Visa卡的银行帐户。PayPal产品及工程全球主管Bill Ready说，这个过程以往都得花上数小时到数天。

Ready拒绝谈论与Visa结盟可能创造多少额外营收，只表示“当支付障碍极低、使用又极容易时，交易数量和转换率就会大增。

PayPal季度活跃客户帐户增加11%至1.88亿户，完成交易较上年同期增长25%至14亿笔。

PayPal一年前从电商公司eBay分拆，目前市值超过480亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)