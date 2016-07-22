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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月22日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      7/22    深　　健帆生物　300529　　　4,200　　  10.80      22.98    中航证券　7/26
      7/25    深　　华舟应急　300527　   11,570      *6.64     *22.99    中金公司　7/27
      7/26    深　　幸福蓝海　300528　　　7,763　　　　--        --      中金公司　7/28
      7/27    沪　　新华文轩　780811　　　9,871　　　　--        --      中银国际　7/29
      7/28    沪　　中国电影　730977　　 46,700        --        --      中信建投　8/1
      7/29    沪　　长久物流　732569　　　4,001　　　　--        --      安信证券　8/2
      8/12    沪　　花王股份　732007　　　3,335      11.66      22.97    中泰证券　8/16  
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     深　　辰安科技 　2,000      21.92      22.99    中信建投
     --     深　　华锋股份 　2,000       6.20      22.96    东海证券
     --     深　　博思软件  1,710      11.68      22.99    国金证券
     -- 　  沪　　超讯通信  2,000      11.99      22.98    恒泰长财
     --     沪　　三祥新材  3,355       5.28      22.98    浙商证券
     --     沪　　江苏银行 115,445　　　6.27       7.64    中银证券
                                                                       华泰联合
     --     深　　中潜股份 　2,125　　  10.50　    22.99    申万宏源
           
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)

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