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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:49 BJT

中国债市：定向地方政府债可进行质押式回购和买断式回购交易

路透上海7月22日 - 中国外汇交易中心官方微信最新公告称，截至目前，浙江省、内蒙古自治区、甘肃省、河南省、青海省、江苏省、辽宁省于2015-2016年发行的定向地方政府债已全部上市流通，可在本币交易系统中进行质押式回购和买断式回购交易。

根据财政部此前《关于2015年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事宜的通知》，地方债纳入中央国库现金管理和试点地区地方国库现金管理的抵(质)押品范围，符合条件的地方政府债券，按中国人民银行规定，可纳入部分货币政策操作的抵(质)押品范围，纳入商业银行质押贷款的抵(质)押品范围，并可按规定开展回购交易。

据路透统计，截止本周一，2016年以来定向发行地方政府债总额逾9,000亿元。 2015年中国累计发行地方政府债38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿，占比约两成，公开招标占比近八成。

此外，交易中心还称，将陆续公告上市流通的定向地方政府债券。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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