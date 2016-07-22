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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月22日

**上海证券报**

--中国保监会主席项俊波表示，在“十三五”(2016年-2020年)时期，保险行业和监管都必须把防风险放在更加突出的位置。

--停牌逾两个月的中安消 公告，拟以现金购买启创卓越、华和万润及中科智能各100%股权，交易价格合计17亿元人民币，构建大安全生态系统。

**人民日报**

--交通运输部透露，上半年全社会完成货运量197.4亿吨，同比增长3.1%。其中，铁路煤炭、钢铁等“黑货”运量降幅较大，高速公路货运量增速快于普通公路。

--中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，上半年中国光伏发电新增装机规模超过20GW，新增规模相当于去年同期近三倍。

**每日经济新闻**

--央行调查统计司司长盛松成发表署名文章称，比较而言，由于企业税费负担高于利息负担，降税效果好于降息。而且目前中国政府部门杠杆率整体低于发达国家水平，可适当提高财政赤字率。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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