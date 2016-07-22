中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.6735元附近

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透上海7月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.6735元附近，较上日上涨约137点。
上日人民币兑美元即期 收报6.6783元，而中间价则为6.6872元。根据定价机制，今日中间价变动中，有89点上涨反应市场供求影响，另外的48点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.6813元，和外汇交易中心公布的实际值偏差59点。
中国货币网6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
随后在7月6日再次刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。