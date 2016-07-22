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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:07 BJT

《全球汇市》日圆脱离六周低点，因“直升机撒钱”构想被淡化

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1030 1.1023 +0.06 +1.57 1.0860

美元/日圆 105.83 105.80 +0.03 -12.03 120.30

欧元/日圆 116.74 116.64 +0.09 -10.52 130.47

美元/瑞郎 0.9847 0.9855 -0.08 -1.71 1.0018

英镑/美元 1.3246 1.3232 +0.11 -10.12 1.4738

美元/加元 1.3080 1.3084 -0.03 -5.48 1.3839

美元/离岸人民币 6.6722 6.6746 -0.04 +1.59 6.5680

澳元/美元 0.7498 0.7495 +0.04 +3.07 0.7275

新西兰元/美元 0.6990 0.6992 -0.03 +2.42 0.6825

澳元/日圆 79.330 79.270 +0.08 -9.46 87.620

新西兰元/日圆 73.960 74.000 -0.05 -9.78 81.980

英镑/日圆 140.20 140.00 +0.14 -20.89 177.22

澳元/新西兰元 1.0724 1.0707 +0.16 +0.56 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/郑茵/戴素萍 审校 白云/许娜/龚芳/王颖)

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