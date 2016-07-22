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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:33 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月22日-7月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月22日(五)

北京--中国国务院总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。李克强将同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼举行对话会，就经济增长、结构性改革、贸易、金融、发展、就业等议题进行讨论(0300)。

北京--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)访问中国。

中国成都--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至7月23日)。

北京--中国人社部2016年第二季度新闻发布会。

7月23日(六)

成都--G20财长和央行行长会议(至24日)。

北京--2016国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会。

7月24日(日)

北京--中国人民银行和佳通银行主办2016国际货币论坛。

7月25日(一)

新加坡--新加坡金管局召开记者会，发布年度报告(0230)。

7月26日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至7月27日)。

7月27日(三)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

7月28日(四)

东京--日本央行召开货币政策会议(至7月29日)。

7月29日(五)

剑桥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在太平洋养老金协会(PPI)2016年夏季圆桌会议上，参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么？”的政策对话(1330)。

法兰克福--欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果。

东京--日本央行宣布利率决定。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

北京--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办“2016中国智慧城市年度论坛”。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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