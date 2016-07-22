《全球重要经济事件一览表》--7月22日-7月29日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
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7月22日(五)
北京--中国国务院总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。李克强将同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席卡尼举行对话会，就经济增长、结构性改革、贸易、金融、发展、就业等议题进行讨论(0300)。
北京--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)访问中国。
中国成都--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至7月23日)。
北京--中国人社部2016年第二季度新闻发布会。
7月23日(六)
成都--G20财长和央行行长会议(至24日)。
北京--2016国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会。
7月24日(日)
北京--中国人民银行和佳通银行主办2016国际货币论坛。
7月25日(一)
新加坡--新加坡金管局召开记者会，发布年度报告(0230)。
7月26日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至7月27日)。
7月27日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
7月28日(四)
东京--日本央行召开货币政策会议(至7月29日)。
7月29日(五)
剑桥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在太平洋养老金协会(PPI)2016年夏季圆桌会议上，参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么？”的政策对话(1330)。
法兰克福--欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果。
东京--日本央行宣布利率决定。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。
北京--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办“2016中国智慧城市年度论坛”。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。