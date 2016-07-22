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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:51 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月22日

* 明报：

--翠华控股 获洽购控制权的消息令人关注，据接近翠华消息人士透露，是次获洽购与创办人兼主席李远康无关，而是有其他＂不在其位＂的创办人有意退出。由于五名创办人签订捆绑式协议，倘其中有分歧，必先解除协议。不过，有分析认为，不论李远康亲自接货或引入基金股东的可行性均不大，翠华易手恐难成事。

* 东方日报：

--中移动 、中电信 及联通 分别公布至6月底止的营运数据，各自4G客户均录稳步增长。多家券商看好流动宽频能推动三家电讯商的收入，并预期内地电讯业整体盈利能力因而复苏。

* 苹果日报：

--继按揭证券公司早前大幅缩短坏账索偿赔付时间后，消息指，金管局上周五亦向银行致函＂释法＂，澄清有关贷款应归类为有抵押贷款，料此举可堵塞目前仍有个别银行，要求中小企须提供资产抵押才批核的关卡。

* 文汇报：

--联想集团 宣布，与美国铁狮门公司达成合作协议，共同开发位于深圳后海CBD商圈、占地20.87万平米的综合体地产项目，包括13.05万平米的两座办公楼，7.25万平米的商业中心以及6,000平米的文化场所。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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