《香港报摘》--其他报纸重要消息7月22日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 明报：
--翠华控股 获洽购控制权的消息令人关注，据接近翠华消息人士透露，是次获洽购与创办人兼主席李远康无关，而是有其他＂不在其位＂的创办人有意退出。由于五名创办人签订捆绑式协议，倘其中有分歧，必先解除协议。不过，有分析认为，不论李远康亲自接货或引入基金股东的可行性均不大，翠华易手恐难成事。
* 东方日报：
--中移动 、中电信 及联通 分别公布至6月底止的营运数据，各自4G客户均录稳步增长。多家券商看好流动宽频能推动三家电讯商的收入，并预期内地电讯业整体盈利能力因而复苏。
* 苹果日报：
--继按揭证券公司早前大幅缩短坏账索偿赔付时间后，消息指，金管局上周五亦向银行致函＂释法＂，澄清有关贷款应归类为有抵押贷款，料此举可堵塞目前仍有个别银行，要求中小企须提供资产抵押才批核的关卡。
* 文汇报：
--联想集团 宣布，与美国铁狮门公司达成合作协议，共同开发位于深圳后海CBD商圈、占地20.87万平米的综合体地产项目，包括13.05万平米的两座办公楼，7.25万平米的商业中心以及6,000平米的文化场所。（完）
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。