港报社评：通胀降快餐更贵，港经济坏消息--经济日报7月22日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
本港上月基本通胀放缓至2.1%，创逾5年半低，惟不少连锁快餐店仍逆市加价，此应因本港经济日显乏力令消费档次下移，且经营成本仍易增难减，造就平民快餐加价空间。
最新数据虽反映本港通胀压力明显纾缓，近年深受通胀重压的港人，本以为可暂纾一口气，惜现实并非如此。本报调查发现，不少连锁快餐店仍然提价，普通一客午餐要价动辄近40元，更有快餐集团今年来已加价两次，令市民叫苦。
在通胀回落下，连锁快餐店却逆市连番加价的现象，背后恐显露本港经济的两个难题正在发酵加剧。
其一，消费档次向下移。本港首季经济按季收缩0.4%，经济表现本已欠理想，加上内地经济增长短期内难以复勇、英国脱欧亦倍添环球经济变数下，本港经济前景阴霾自更浓，普罗市民消费自不如过往豪爽，纵要外出用膳，部分由光顾中高档餐厅，现转往消费较平民化的连锁快餐店，以＂锡住荷包＂，致连锁快餐店生意续旺。
其二，成本仍易升难降。经济大环境虽难言理想，惟本港营商成本仍居高难下。如人力成本方面，不少食肆尤其连锁快餐店涉及的基层工种，受最低工资法例保障，自法例实施以来累升逾3成的最低工资，只能加不能减。
影响更深是租金，除个别核心区舖租因旅客大减令调整较显着外，不少主打本地客商场商舖仍续加租，如领展截至今年三月底的业绩显示，其商场续租租金加幅达25.9%。主打平民消费的连锁快餐店，自要设法将上升成本转嫁消费者。
连锁快餐店经营成本高企、生意又因消费档次下移而得益，造就其可逆市加价的空间，却令基层与中产生活百上加斤，更恐为本港经济前景亮起黄灯。
正因如此，连锁快餐店生意逆市造好，反映本地消费意慾转弱迹象日益显着，且港元又再随美元转强，不利旅业，恐预示本港下半年的消费市道，较上半年更不乐观。而主打平民消费的食肆商户，尚且有空间加价，惟中高档店舖不但难以加价，反而要减价抢客，经营势更困难。
更惹忧心的是，随着本港消费市道转差，商界对前景的看法恐更淡，就算不裁员减薪，亦可能加力撙节，如放慢投资、冻结增聘人手、对员工晋升与薪酬调整势更慎之又慎。一旦薪金增长停滞、甚至失业率趋升，那本港经济的寒意将更浓。(完)
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。