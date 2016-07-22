港报社评：通胀降快餐更贵，港经济坏消息--经济日报7月22日

本港上月基本通胀放缓至2.1%，创逾5年半低，惟不少连锁快餐店仍逆市加价，此应因本港经济日显乏力令消费档次下移，且经营成本仍易增难减，造就平民快餐加价空间。

最新数据虽反映本港通胀压力明显纾缓，近年深受通胀重压的港人，本以为可暂纾一口气，惜现实并非如此。本报调查发现，不少连锁快餐店仍然提价，普通一客午餐要价动辄近40元，更有快餐集团今年来已加价两次，令市民叫苦。

在通胀回落下，连锁快餐店却逆市连番加价的现象，背后恐显露本港经济的两个难题正在发酵加剧。

其一，消费档次向下移。本港首季经济按季收缩0.4%，经济表现本已欠理想，加上内地经济增长短期内难以复勇、英国脱欧亦倍添环球经济变数下，本港经济前景阴霾自更浓，普罗市民消费自不如过往豪爽，纵要外出用膳，部分由光顾中高档餐厅，现转往消费较平民化的连锁快餐店，以＂锡住荷包＂，致连锁快餐店生意续旺。

其二，成本仍易升难降。经济大环境虽难言理想，惟本港营商成本仍居高难下。如人力成本方面，不少食肆尤其连锁快餐店涉及的基层工种，受最低工资法例保障，自法例实施以来累升逾3成的最低工资，只能加不能减。

影响更深是租金，除个别核心区舖租因旅客大减令调整较显着外，不少主打本地客商场商舖仍续加租，如领展截至今年三月底的业绩显示，其商场续租租金加幅达25.9%。主打平民消费的连锁快餐店，自要设法将上升成本转嫁消费者。

连锁快餐店经营成本高企、生意又因消费档次下移而得益，造就其可逆市加价的空间，却令基层与中产生活百上加斤，更恐为本港经济前景亮起黄灯。

正因如此，连锁快餐店生意逆市造好，反映本地消费意慾转弱迹象日益显着，且港元又再随美元转强，不利旅业，恐预示本港下半年的消费市道，较上半年更不乐观。而主打平民消费的食肆商户，尚且有空间加价，惟中高档店舖不但难以加价，反而要减价抢客，经营势更困难。

更惹忧心的是，随着本港消费市道转差，商界对前景的看法恐更淡，就算不裁员减薪，亦可能加力撙节，如放慢投资、冻结增聘人手、对员工晋升与薪酬调整势更慎之又慎。一旦薪金增长停滞、甚至失业率趋升，那本港经济的寒意将更浓。(完)

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