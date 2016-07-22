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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 08:57 BJT

台湾证券:元大投信将推连结美长期公债ETF，为集中市场首档债券ETF

路透台北7月22日 - 台湾证券交易所周四傍晚称，元大投信递件申请美国政府20年期以上债券两倍杠杆指数及反向一倍指数认可，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的指数。

证交所表示，依据送件资料显示，美国洲际交易所(ICE)美国政府20年期以上债券两倍杠杆指数及ICE美国政府20年期以上债券反向一倍指数的基础指数为ICE美国政府20年期以上债券指数，两指数分别反映基础指数单日正向两倍及负向一倍的报酬。

证交所指出，指数编制机构为ICE，基础指数成分债券筛选准则除了必须为美元计价、20年期以上的美国政府债券外，仍须考量流通在外面额、票面利率等条件。

交易所表示，截至目前已有51档ETF上市，今年已有12件ETF标的指数资格认可申请案。

台湾柜台买卖中心日前对路透表示，将规划连结国外债券以及宝岛债的ETF，只要财政部能够取消课征千分之一交易税的规定，预料今年将会先推出连结国外债券的ETF。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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