港报社评：确认书一旦筛选，必然是公关灾难--信报7月22日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
四年一度的立法会选举虽然现时只处于报名阶段，距离9月正式投票尚有一段时间，但在这条输赢难料的＂起跑线＂之上已惹起一番争拗。未起跑已纷扰的焦点在于选举委员会在毫无预兆的情况下，忽然要求所有参选人额外签署一份确认书，表明拥护《基本法》第一、第十二和第一百五十九条，亦即关乎拥护香港特别行政区是中华人民共和国不可分割的部分，我们日前将之形容为＂防独软件＂。
选举管理委员会引入确认书做法的后续发展主要有两点，第一点是中联办主任张晓明高调地质问，如果允许公然宣扬港独主张的人大行其道，把参与立法会选举变成一个大肆鼓吹港独言论、从事推动港独活动的过程，甚至允许港独分子堂而皇之进入立法机关，这符合＂一国两制＂吗？符合《基本法》吗？符合法治原则吗？显而易见，代表中央政府的张主任不希望见到港独分子参选，遑论当选立法会议员。此外，政务司司长林郑月娥亦表示，有些人鼓吹及推动港独，并且毫不忌讳地说会以港独议题参选立法会，做法是违反《基本法》和＂一国两制＂的宪制规定。
后续发展的第二点则是，泛民主派政党昨日就是否签署确认书开会讨论，会后一致决定不签署。法律界郭荣铿代表泛民发言指出，公平开放的选举是香港核心价值，必须保护，批评确认书既无法律基础，亦会造成政治筛选，质疑选举主任如何断定参选人的声明是否真诚。
对于确认书签与不签的后果，选管会最初的讲法相当含糊，没有断言拒绝签署者将会丧失参选资格，仅仅表示此乃为了行政方便，让选举主任可要求参选人提供额外资料。反正签与不签跟参选资格没有必然关系，那么这份额外的确认书实在是画蛇添足。须知道，参选人非签不可的正规表格之内，已经包括立法会议员必须拥护《基本法》及効忠特区政府的声明，而且当选之后亦要宣誓，即使没有＂防独软件＂亦已具备防独功能。
假如拒绝签署确认书仍然有资格参选，问题不大，游戏规则基本没变，可是如今让人忧虑的是，经过张晓明和林郑月娥的宣示之后，不签署确认书的后果会不会真的丧失参选资格？现在泛民政党一致决定不签署，万一最终有人因此而无法成为候选人，那么政治筛选的说法将会不幸地成为事实。如果连立法会选举也有筛选，违反公平原则，两极对立的香港势必进一步动荡不安。
我们强调，我们一以贯之反对港独，不支持分离主义，绝不认同港独组织的乖僻主张。我们只是认为，利用一份确认书来防范港独的手段太不智了，没必要以损害选举的公平性来达到政治正确的目标。最核心的关键乃在于，如果纯粹口头上谈论港独，在言论自由的保障之下，不存在违法不违法的考虑；一旦港独组织诉诸实际行动，香港现行法例足以取缔，毋须在立法会选举门槛层面搞小动作。举一个例子，去年有一个自称＂全国独立党＂的港独组织，由于牵涉到制造炸弹的实际行动，警方将相关人士拘捕，不管该党有没有意图参选立法会，始终要面对法律审判。同样道理，若然现在报名参选立法会的人士之中，有人以违反现行法例的实际行动鼓吹港独，警方完全可以按本子办事，不必劳烦选举主任伤脑筋。
一方面，没有强烈港独色彩的泛民政党拒绝签署确认书；另一方面，打正旗号宣扬港独的个别人士则愿意签署。如果要筛选，筛谁呢？筛掉不签署的非港独派固然于理不合，筛掉已签署的港独派亦是难以自圆其说。
总而言之，确认书一旦是政治筛选的工具，必然会演变成一场公关灾难。（完）
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。