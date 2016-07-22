港报社评：确认书一旦筛选，必然是公关灾难--信报7月22日

四年一度的立法会选举虽然现时只处于报名阶段，距离9月正式投票尚有一段时间，但在这条输赢难料的＂起跑线＂之上已惹起一番争拗。未起跑已纷扰的焦点在于选举委员会在毫无预兆的情况下，忽然要求所有参选人额外签署一份确认书，表明拥护《基本法》第一、第十二和第一百五十九条，亦即关乎拥护香港特别行政区是中华人民共和国不可分割的部分，我们日前将之形容为＂防独软件＂。

选举管理委员会引入确认书做法的后续发展主要有两点，第一点是中联办主任张晓明高调地质问，如果允许公然宣扬港独主张的人大行其道，把参与立法会选举变成一个大肆鼓吹港独言论、从事推动港独活动的过程，甚至允许港独分子堂而皇之进入立法机关，这符合＂一国两制＂吗？符合《基本法》吗？符合法治原则吗？显而易见，代表中央政府的张主任不希望见到港独分子参选，遑论当选立法会议员。此外，政务司司长林郑月娥亦表示，有些人鼓吹及推动港独，并且毫不忌讳地说会以港独议题参选立法会，做法是违反《基本法》和＂一国两制＂的宪制规定。

后续发展的第二点则是，泛民主派政党昨日就是否签署确认书开会讨论，会后一致决定不签署。法律界郭荣铿代表泛民发言指出，公平开放的选举是香港核心价值，必须保护，批评确认书既无法律基础，亦会造成政治筛选，质疑选举主任如何断定参选人的声明是否真诚。

对于确认书签与不签的后果，选管会最初的讲法相当含糊，没有断言拒绝签署者将会丧失参选资格，仅仅表示此乃为了行政方便，让选举主任可要求参选人提供额外资料。反正签与不签跟参选资格没有必然关系，那么这份额外的确认书实在是画蛇添足。须知道，参选人非签不可的正规表格之内，已经包括立法会议员必须拥护《基本法》及効忠特区政府的声明，而且当选之后亦要宣誓，即使没有＂防独软件＂亦已具备防独功能。

假如拒绝签署确认书仍然有资格参选，问题不大，游戏规则基本没变，可是如今让人忧虑的是，经过张晓明和林郑月娥的宣示之后，不签署确认书的后果会不会真的丧失参选资格？现在泛民政党一致决定不签署，万一最终有人因此而无法成为候选人，那么政治筛选的说法将会不幸地成为事实。如果连立法会选举也有筛选，违反公平原则，两极对立的香港势必进一步动荡不安。

我们强调，我们一以贯之反对港独，不支持分离主义，绝不认同港独组织的乖僻主张。我们只是认为，利用一份确认书来防范港独的手段太不智了，没必要以损害选举的公平性来达到政治正确的目标。最核心的关键乃在于，如果纯粹口头上谈论港独，在言论自由的保障之下，不存在违法不违法的考虑；一旦港独组织诉诸实际行动，香港现行法例足以取缔，毋须在立法会选举门槛层面搞小动作。举一个例子，去年有一个自称＂全国独立党＂的港独组织，由于牵涉到制造炸弹的实际行动，警方将相关人士拘捕，不管该党有没有意图参选立法会，始终要面对法律审判。同样道理，若然现在报名参选立法会的人士之中，有人以违反现行法例的实际行动鼓吹港独，警方完全可以按本子办事，不必劳烦选举主任伤脑筋。

一方面，没有强烈港独色彩的泛民政党拒绝签署确认书；另一方面，打正旗号宣扬港独的个别人士则愿意签署。如果要筛选，筛谁呢？筛掉不签署的非港独派固然于理不合，筛掉已签署的港独派亦是难以自圆其说。

总而言之，确认书一旦是政治筛选的工具，必然会演变成一场公关灾难。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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