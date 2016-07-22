港报社评：寮屋乱象积重难返，认真执法勿再纵容--明报7月22日

大潭湾东丫背村几间寮屋被扩建成为临海豪宅建筑群，地政总署确认其中3间违规扩建和非法占用官地，要求占用人纠正。前日（20日）限期已到，按地政总署回覆查询，对于纠正情况基本接受。监于这几间＂豪宅＂太过瞩目，而且是衆矢之的，地政总署为此严格执法，传递当局对违法、法规情事，绝不宽贷的信息，没有悬念。只是东丫背村个案，仅属寮屋违规扩建、霸占官地的冰山一角，类似情况遍布全港，市民关注当局会否下决心整治，使熟悉政府程序的人不能再钻政策措施空子，杜绝其非法违规占用公共资源的图谋。

东丫背村事态回响之大，首先是反差太大了；原本只是寮屋，却变成有花园围绕，或有玻璃屋和码头等配备的临海＂豪宅＂，这是许多香港市民的＂梦之屋＂。其次，这些＂豪宅＂是违规扩建和非法占用官地的产物，坐落超过30年；这么多年，地政人员肯定巡视过东丫背村，他们对此为何视而不见？如果说巡查只是针对进行中的搭建工程及新建构筑物，却毋须理会已经存在的违规非法情况，岂非只要造成既定事实，政府就不再理会？地政人员的职责肯定不仅如此，问题是政府的要求是否明确，地政人员是否克尽厥职。从种种地政寮屋乱象看来，政府和地政人员都有不可推卸的责任。

考验政府对付寮屋违规扩建的决心，有一个陈年案例。3年前本报报道石澳山仔路一处石滩上的700方尺寮屋，自1980年代不断扩建，到2013年变成面积达6000方尺的海滨大宅，传媒多次跟进报道而引起市民哗然，但是政府仍然容许其存在，未动分毫。这座大宅坐落石澳海岸保护区，由康文署管理，该署表示过去3年曾经去信户主并与户主多次面谈，要求尽快停止霸占官地并拆除构建物；户主拆除了部分构建物，康文署认为进度不理想，有需要时会考虑联同相关部门进行拆卸，云云。其实，这座海滨大宅根据登记寮屋改建、扩建而成，按法例规定已经丧失寮屋资格，它的命运只有拆卸一途。康文署当然可以与户主面谈，不过，面谈不应该是＂讲数＂，而是严正通知户主，限期全部拆除，因为这是法例规定和执法，根本就没有讲数交易的空间。

石澳这座违规非法霸占官地大宅，竟然可以在政府眼皮底下、全港市民目光聚焦之下而存在那么多年，公权力对它全无作用，为何如此？事态显得荒谬，政府有必要交代会否或如何处理这座大宅，公衆就此也起码有权知道发生什么事。石澳这座大宅是在讪笑法治，使人质疑政府认真修正寮屋乱象的样板。对于这座大宅，现在并非政府说教的时候，而是坐言起行、动手清拆的时候。

负责处理僭建的部门，包括地政总署等经常诉说资源短缺、人手不足。以地政总署为例，须负责巡查全港约8.5万间寮屋，根据2010年的资料，只有320人负责有关工作；从绝对数字看，好像十分悬殊。不过，地政人员较诸采访报道此类事态的记者，肯定多出数十倍，而历年记者报道寮屋违规扩建和非法占用官地等事态，不知凡几。记者接获投诉，只要到场稍为观察了解，就知道那是违法违规；地政人员负责执法，理应接受过相关训练，他们在巡查时竟然未能察觉问题，除了工作态度敷衍之外，看不到有其他合理解释。即使只有320人，但只要认真工作，每人每个月发出两张清拆令，要求占用人纠正违规违法情况，周而复始、认真执行，则每年可处理约7000宗个案，两三年之后，情况就会很不一样。

很多违规违法个案，存在以二三十年计算，恍如永无解决之日。设若法例规定明确，地政人员亦获赋予权力，那就与制度无关，问题是出在执法不力。东丫背村事件之后，政府改变管制寮屋措施，收紧酌情容许涉事人先行纠正的安排，即由今年6月22日起，若有证据证实这一日之后落成的扩建，地政总署会采取行动，不再给予纠正机会，包括取消寮屋登记编号等。新安排若认真确切执行，可以起到一定效果，起码使寮屋违规违法扩建不再增加。问题是，政府须严格督促地政人员，若停留在目前的执法状态，寮屋乱象难望会根本改善。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘