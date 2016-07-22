港报社评：寮屋乱象积重难返，认真执法勿再纵容--明报7月22日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
大潭湾东丫背村几间寮屋被扩建成为临海豪宅建筑群，地政总署确认其中3间违规扩建和非法占用官地，要求占用人纠正。前日（20日）限期已到，按地政总署回覆查询，对于纠正情况基本接受。监于这几间＂豪宅＂太过瞩目，而且是衆矢之的，地政总署为此严格执法，传递当局对违法、法规情事，绝不宽贷的信息，没有悬念。只是东丫背村个案，仅属寮屋违规扩建、霸占官地的冰山一角，类似情况遍布全港，市民关注当局会否下决心整治，使熟悉政府程序的人不能再钻政策措施空子，杜绝其非法违规占用公共资源的图谋。
东丫背村事态回响之大，首先是反差太大了；原本只是寮屋，却变成有花园围绕，或有玻璃屋和码头等配备的临海＂豪宅＂，这是许多香港市民的＂梦之屋＂。其次，这些＂豪宅＂是违规扩建和非法占用官地的产物，坐落超过30年；这么多年，地政人员肯定巡视过东丫背村，他们对此为何视而不见？如果说巡查只是针对进行中的搭建工程及新建构筑物，却毋须理会已经存在的违规非法情况，岂非只要造成既定事实，政府就不再理会？地政人员的职责肯定不仅如此，问题是政府的要求是否明确，地政人员是否克尽厥职。从种种地政寮屋乱象看来，政府和地政人员都有不可推卸的责任。
考验政府对付寮屋违规扩建的决心，有一个陈年案例。3年前本报报道石澳山仔路一处石滩上的700方尺寮屋，自1980年代不断扩建，到2013年变成面积达6000方尺的海滨大宅，传媒多次跟进报道而引起市民哗然，但是政府仍然容许其存在，未动分毫。这座大宅坐落石澳海岸保护区，由康文署管理，该署表示过去3年曾经去信户主并与户主多次面谈，要求尽快停止霸占官地并拆除构建物；户主拆除了部分构建物，康文署认为进度不理想，有需要时会考虑联同相关部门进行拆卸，云云。其实，这座海滨大宅根据登记寮屋改建、扩建而成，按法例规定已经丧失寮屋资格，它的命运只有拆卸一途。康文署当然可以与户主面谈，不过，面谈不应该是＂讲数＂，而是严正通知户主，限期全部拆除，因为这是法例规定和执法，根本就没有讲数交易的空间。
石澳这座违规非法霸占官地大宅，竟然可以在政府眼皮底下、全港市民目光聚焦之下而存在那么多年，公权力对它全无作用，为何如此？事态显得荒谬，政府有必要交代会否或如何处理这座大宅，公衆就此也起码有权知道发生什么事。石澳这座大宅是在讪笑法治，使人质疑政府认真修正寮屋乱象的样板。对于这座大宅，现在并非政府说教的时候，而是坐言起行、动手清拆的时候。
负责处理僭建的部门，包括地政总署等经常诉说资源短缺、人手不足。以地政总署为例，须负责巡查全港约8.5万间寮屋，根据2010年的资料，只有320人负责有关工作；从绝对数字看，好像十分悬殊。不过，地政人员较诸采访报道此类事态的记者，肯定多出数十倍，而历年记者报道寮屋违规扩建和非法占用官地等事态，不知凡几。记者接获投诉，只要到场稍为观察了解，就知道那是违法违规；地政人员负责执法，理应接受过相关训练，他们在巡查时竟然未能察觉问题，除了工作态度敷衍之外，看不到有其他合理解释。即使只有320人，但只要认真工作，每人每个月发出两张清拆令，要求占用人纠正违规违法情况，周而复始、认真执行，则每年可处理约7000宗个案，两三年之后，情况就会很不一样。
很多违规违法个案，存在以二三十年计算，恍如永无解决之日。设若法例规定明确，地政人员亦获赋予权力，那就与制度无关，问题是出在执法不力。东丫背村事件之后，政府改变管制寮屋措施，收紧酌情容许涉事人先行纠正的安排，即由今年6月22日起，若有证据证实这一日之后落成的扩建，地政总署会采取行动，不再给予纠正机会，包括取消寮屋登记编号等。新安排若认真确切执行，可以起到一定效果，起码使寮屋违规违法扩建不再增加。问题是，政府须严格督促地政人员，若停留在目前的执法状态，寮屋乱象难望会根本改善。（完）
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。