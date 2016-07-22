版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 22日 星期五 09:08 BJT

国际油市：油价涨跌互见周线料下挫，市场仍笼罩供应过剩疑虑

根据装船数据和业内人士透露的消息，伊拉克7月石油出口料将增加。

伊拉克今年石油供应增速因维修和技术问题有所放缓。伊拉克官员称，国内使用量的季节性上升，限制了可供出口的数量。

根据路透追踪的装船数据和业内人士的消息，7月前21天，伊拉克南部地区石油出口平均每天328万桶。6月日均为318万桶。

美国能源资料协会(EIA)本周稍早公布的数据显示，虽然美国产量在下降，但原油库存处于同期历史高位5.195亿桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王颖；审校 郑茵/许娜)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐