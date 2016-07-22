港报财经评论：升市低成交，港股难厚望--经济日报7月22日

升市低成交，港股难厚望/ 林瑞芬

恒指终升抵22000，昨最高见22118，收报22000，升0.54%；国指收报9057，升0.38%，大市成交额只有652亿元，＂塘水滚塘鱼式＂，升势难寄大厚望。

大市在低成交额下算是突破4月阻力高位，回首现今环球经济状况，其实与4月时比不见得大改善，股市这类高风险资产之所以受捧，更多是因为钱作怪，因应英国脱欧，市场再一次憧憬央行会放水救援（就算现在不放，迟早要放）。下周五，日本央行将公布新的货币政策，据日媒传言，日本政府正筹备规模至少20万亿日圆的刺激计划，刺激计划较原先预期高，以帮助经济摆脱通缩，并抵御英国退出欧盟可能带来的负面冲击。

就算下周五日本央行按兵不动，市场也预期下次决议（即在9月21日）必有所行动。自英国公投脱欧之后，市场想必然环球央行会有所行动，但目前大多按兵不动，投资者仍选择耐心等候，相信最主要是有期待。中国担任轮值主席主办的G20第三次财长和央行行长会议，将于7月23至24日在成都召开。会上G20各国决策者，料将对近期重大经济事件做出回应，并为9月领导人峰会做准备，相信附近时间，在各国协调好之后，欧洲、日本、美国、英国、中国央行等的货币政策将更为明朗化。

据中金公司分析，成都会议将重申避免竞争性贬值，滙率政策协调。中国将于9月主办G20峰会，人民币加入SDR篮子将于10月正式生效。考虑到这些，中国不会率先放手人民币贬值以进一步挤压全球需求。人币周初就曾跌穿6.7，但之后几日有所反弹，短期贬值预期有所缓，再贬值空间料有限。

此外，中金公司认为，会议将承诺促进增长，推动基础设施投资。此前会议强调要使用包括货币、财政和结构性改革在内的多种政策工具来促进增长，指出仅靠货币政策不能实现平衡增长。对中国来说，会议提供了推广其多边开发努力的舞台，包括＂一带一路＂倡议、亚洲基础设施投资银行、金砖新开发银行和丝路基金等。这有利于推动中国进一步融入世界经济，也有助于中国公司参与全球基础设施建设。会议还将继续推动国际货币体系改革。

国际货币基金组织将在2017年完成第15次份额总检查，世界银行也将实施股份审议。G20或将关注发展中国家在全球治理中的代表性。会议可能讨论完善主权债务重组进程，加强对资本流动及相关风险的监测和分析，促进实施有效的宏观审慎管理。特别地，G20将探讨扩大SDR的使用范围。总括，环球局势正多变，港股身不由已，见图表列下半年左右大局的政经大事，投资者需要关注。

相信投资者心里亦明白，构筑于资金推动的升市，而非基本面支持，市况随时有变，也只抱逢场作兴心态，小注出击，所以近日升市交投低，摸着石头过河，过得一时得一时！低成交升市，难以百花齐放，只见蓝筹中，强者恒强，中移动 昨续升3.8%，至98元收市，上半年一直落后的联想 借AR游戏热概念而急从低位反弹的，恐怕只是炒落后。

技术上，恒指寸进之势步步探高，但昨以低成交突破22000，还需时观察是否企稳楼上，如图示周綫图，去年第四季密集的阻力区近22200至22300水平，此乃蟹货区松绑沽压或较之前深，只怕不能稳守22000，短期应开始有一定反覆波动，回吐不宜有失21000。见国指，相对于恒指落后，目前仍未能成功冲破4月高位阻力9364，相信最主要原因是恒指包含的港资资产因没有人民币资产贬值压力深，且有长期稳定派息纪录大蓝筹，故较为受内地及海外投资者追捧。事实上，上证与国指较为同步，现价上证为3039，也是低于4月高位阻力3100。

由此结论，恒指之升势暂是陪美股迭创新高居多，未来有几个变数：若美股升浪＂断缆＂，恒指涨势停止；或是上证突破到3100带动国指突破高位，恒指又跟随；或是美股续寸进，恒指探高，而国指与上证仍受制4月阻力。（完）

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