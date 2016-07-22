港报财经评论：黑田禁飞＂直升机＂，未曾撒钱已缩手--信报7月22日

黑田禁飞＂直升机＂，未曾撒钱已缩手/ 习广思

恒指昨天尾市虽然受欧洲的负面消息影响，升幅减半，但仍能以22000点收市，在中移动 及地产股支撑下，升118点。尽管这浪反弹升势并不全面，多集中在个别大蓝筹，被视为牛气不足，然而指数升势仍稳，负面消息很快被消化。下周美日央行议息及美国公布第二季GDP增长前，恒指有力上试22500点。

港股昨天收市后，英国BBC电台播放日本央行行长黑田东彦的专访，他表示毋须亦无可能在现在的架构下推行＂直升机撒钱＂。消息一出街，日圆大升超过1%，那些落重注赌日圆贬值的仓盘被杀过措手不及，日股场外期指跌1.6%，欧美股市升势亦受阻，政策市往往就是如此。不过，来得快，去得也快， 杀仓完毕后，日圆升幅收窄至0.5%，这反映市场的风险胃纳仍然旺盛，外资涌入亚洲股市＂搵食＂。

黑田在访问中表示，日央行会继续采用传统的方法如减息及量宽去达至通胀目标。笔者心谂，这些招数如果得，大家又何须如此愁眉苦脸？过往减息可以刺激消费与投资，但当息口降至负数时，一般人有感储蓄无息收，可能要储蓄多些钱，以免老来不够钱过活，反令消费意欲下降，企业在需求疲弱下，投资意欲亦下降。日本及欧洲均是世界上人口老化最严重的地方，负利率效应不大，甚至是适得其反。

市场预计各央妈已使出浑身解数，功力所余无几，下一步要看财政政策有多积极，这方面日本比欧洲胜一筹，起码是统一国家，首相安倍晋三自参院大选后政治本钱更厚。昨天日本媒体传出新一轮的财政刺激方案规模达20万亿日圆（约1.44万亿港元），属预期上限，本月底公布后，对日圆回落或有帮助。

欧洲方面，欧央行行长德拉吉（＂超级马里奥＂）推行负利率，扩大量宽及推出定向长期贷款计划多管齐下后，信贷增长确有点起色，但增长率仍远低于金融海啸前，企业信贷的增长趋势与2010年至2012年之间差不多，私人信贷则仍乏力增长，情况较2010年至2012年期间还要差。＂超级马里奥＂花了这么大气力，效果也只算一般，再扩大量宽或再减息，相信作用也有限。昨天欧央行议息后，也宣布按兵不动。

欧洲经济要加速，最终还是要政府库房亮剑，大洒金钱。欧盟比日本的情况复杂得多，因为成员国受条约所限，财赤不能过大，德国及其北方盟友对这方面看得甚紧，单靠＂超级马里奥＂唱独角戏，欧洲经济复苏所需的时间相信会甚长，加上英国脱欧及种种政治不明朗因素，都令复苏之路不易。

昨天下午3时欧洲开市，恒指升幅忽然大缩一半，原因也是欧洲企业传来负面消息。英国廉航EasyJet业绩逊预期，面对英国脱欧的不明朗，接二连三的恐袭事件及员工罢工等，该公司总裁表示，目前景况之差10年未见过。德国汉莎航空同时发盈警，该公司指连番恐袭事件，加上政经因素的不明朗，令往欧洲的长程预订机票量大减，故要下调全年盈利预测。航空业对经济气候十分敏感，一叶知秋，其发出警号，欧洲前景是荣是枯，大家心里有数。

另一个叫＂救命＂的行业是英国地产公司。全英第二大商业地产商Land Securities发预警，指商用物业需求可能转弱，直至企业能对英国脱欧后的安排有较清晰掌握。虽然欧洲的航空及英国的地产股昨天均下挫，但欧洲指数受影响则较为轻微，主要股指跌幅在0.4%以内。（完）

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