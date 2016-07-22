港报财经评论：黑田禁飞＂直升机＂，未曾撒钱已缩手--信报7月22日

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
黑田禁飞＂直升机＂，未曾撒钱已缩手/ 习广思
恒指昨天尾市虽然受欧洲的负面消息影响，升幅减半，但仍能以22000点收市，在中移动 及地产股支撑下，升118点。尽管这浪反弹升势并不全面，多集中在个别大蓝筹，被视为牛气不足，然而指数升势仍稳，负面消息很快被消化。下周美日央行议息及美国公布第二季GDP增长前，恒指有力上试22500点。
港股昨天收市后，英国BBC电台播放日本央行行长黑田东彦的专访，他表示毋须亦无可能在现在的架构下推行＂直升机撒钱＂。消息一出街，日圆大升超过1%，那些落重注赌日圆贬值的仓盘被杀过措手不及，日股场外期指跌1.6%，欧美股市升势亦受阻，政策市往往就是如此。不过，来得快，去得也快， 杀仓完毕后，日圆升幅收窄至0.5%，这反映市场的风险胃纳仍然旺盛，外资涌入亚洲股市＂搵食＂。
黑田在访问中表示，日央行会继续采用传统的方法如减息及量宽去达至通胀目标。笔者心谂，这些招数如果得，大家又何须如此愁眉苦脸？过往减息可以刺激消费与投资，但当息口降至负数时，一般人有感储蓄无息收，可能要储蓄多些钱，以免老来不够钱过活，反令消费意欲下降，企业在需求疲弱下，投资意欲亦下降。日本及欧洲均是世界上人口老化最严重的地方，负利率效应不大，甚至是适得其反。
市场预计各央妈已使出浑身解数，功力所余无几，下一步要看财政政策有多积极，这方面日本比欧洲胜一筹，起码是统一国家，首相安倍晋三自参院大选后政治本钱更厚。昨天日本媒体传出新一轮的财政刺激方案规模达20万亿日圆（约1.44万亿港元），属预期上限，本月底公布后，对日圆回落或有帮助。
欧洲方面，欧央行行长德拉吉（＂超级马里奥＂）推行负利率，扩大量宽及推出定向长期贷款计划多管齐下后，信贷增长确有点起色，但增长率仍远低于金融海啸前，企业信贷的增长趋势与2010年至2012年之间差不多，私人信贷则仍乏力增长，情况较2010年至2012年期间还要差。＂超级马里奥＂花了这么大气力，效果也只算一般，再扩大量宽或再减息，相信作用也有限。昨天欧央行议息后，也宣布按兵不动。
欧洲经济要加速，最终还是要政府库房亮剑，大洒金钱。欧盟比日本的情况复杂得多，因为成员国受条约所限，财赤不能过大，德国及其北方盟友对这方面看得甚紧，单靠＂超级马里奥＂唱独角戏，欧洲经济复苏所需的时间相信会甚长，加上英国脱欧及种种政治不明朗因素，都令复苏之路不易。
昨天下午3时欧洲开市，恒指升幅忽然大缩一半，原因也是欧洲企业传来负面消息。英国廉航EasyJet业绩逊预期，面对英国脱欧的不明朗，接二连三的恐袭事件及员工罢工等，该公司总裁表示，目前景况之差10年未见过。德国汉莎航空同时发盈警，该公司指连番恐袭事件，加上政经因素的不明朗，令往欧洲的长程预订机票量大减，故要下调全年盈利预测。航空业对经济气候十分敏感，一叶知秋，其发出警号，欧洲前景是荣是枯，大家心里有数。
另一个叫＂救命＂的行业是英国地产公司。全英第二大商业地产商Land Securities发预警，指商用物业需求可能转弱，直至企业能对英国脱欧后的安排有较清晰掌握。虽然欧洲的航空及英国的地产股昨天均下挫，但欧洲指数受影响则较为轻微，主要股指跌幅在0.4%以内。（完）
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。