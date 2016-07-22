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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:23 BJT

全球金市：金价守住隔夜涨幅持稳，因股市和美元均回落

欧洲央行周四维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行总裁黑田东彦周四接受英国英国广播公司(BBC)专访时，排除了采用“直升机撒钱”方式刺激日本经济的构想，他还表示日本央行已拥有在必要情况下进一步放松政策的措施。

路透调查结果显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将等到第四季再升息，很可能要等到美国大选之后的12月；同时，调查再次表明通胀预期疲弱。

美国6月成屋销售触及近九年半最高水平，因低利率吸引首次购房者进入市场，加之上周初请失业金人数下降，凸显美国经济强劲。

路透调查显示，在英国公投决定脱欧后，对全球经济前景的信心受挫，且益发认为货币政策的作用正在消退，如今许多政府需要举债支出。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周四黄金持仓量减少0.22%至963.14吨。(完)

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(编译 李爽/戴素萍 审校 许娜/张若琪)

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