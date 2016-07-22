版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:29 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续反弹，SDR指数逼近96关口

路透上海7月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微升0.08%至95.19；SDR篮子指数微升至95.99，创两个半月新高；BIS篮
子指数微升至96.07。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.69%，SDR篮子指数跌2.88%，BIS指数跌5.55%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.6669                        203
 欧元                            7.3579                        108
 日圆                            6.3014                       -638
 港元                            0.8596                       26.3
 英镑                            8.7901                        682
 澳元                            5.0009                        -55
 新西兰元                        4.6675                        -64
 新加坡元                        4.9238                         -6
 瑞郎                            6.7682                         97
 加元                            5.0953                        217
 林吉特                          0.6042                         35
 卢布                            9.6346                        985
 泰铢                            5.2382                        -65
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.99，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数 报95.71，较上日微
跌0.17%；RXY参考离岸人民币指数 报95.95，较上日微跌0.07%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.68，较上日微跌0.19%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐