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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:41 BJT

香港热股：时富金融拟卖盘，复牌股价大涨逾14%

路透香港7月22日 - 时富投资集团 宣布，已就可能出售其于时富金融 的36.28%股权，与新恒基国际（集团）有限公司订立框架协议；倘交易落实，新恒基集团将成为时富金融的最大股东，并须向其余股东提出全面要约。

时富金融和时富投资周三暂停买卖，周五恢复交易。时富金融早盘初段股价逆市大涨逾14%，时富投资亦涨近5%。大盘恒生指数 则跌约0.7%。

两家公司周四晚间在联交所发出的公告称，时富投资拟出售15亿股时富金融股份予新恒基集团，相当于后者已发行股本约36.28%。至于销售股份价格，须待订约方根据时富金融之尽职审查结果及财务报表磋商后最终确认。

新恒基集团将在框架协议签订后三日内向时富投资支付5,000万港元定金，预期买卖协议最迟在9月底签订。

减持后，时富投资仍持有约4.06%股份，并承诺不会在18个月内出售余下股份。

时富金融主要业务包括提供网上及传统之证券、期货及期权合约以及互惠基金及保险相連投资产品之经纪业务；证券、期货及期权之主要投资；保证金融资及贷款服务；及企业融资服务。

新恒基集团主要业务包括投资管理与资本运营、物业管理、基础设施投资、新能源与能源型资源、大宗商品经营与国际贸易、生物生命科技等。据公司网页，该公司以香港为基地，以香港、大陆为主，以美欧澳地区为辅的综合性跨国投资财团。集团及其关联企业控有总资产达2,000余亿港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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