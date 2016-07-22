香港热股：时富金融拟卖盘，复牌股价大涨逾14%

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透香港7月22日 - 时富投资集团 宣布，已就可能出售其于时富金融 的36.28%股权，与新恒基国际（集团）有限公司订立框架协议；倘交易落实，新恒基集团将成为时富金融的最大股东，并须向其余股东提出全面要约。
时富金融和时富投资周三暂停买卖，周五恢复交易。时富金融早盘初段股价逆市大涨逾14%，时富投资亦涨近5%。大盘恒生指数 则跌约0.7%。
两家公司周四晚间在联交所发出的公告称，时富投资拟出售15亿股时富金融股份予新恒基集团，相当于后者已发行股本约36.28%。至于销售股份价格，须待订约方根据时富金融之尽职审查结果及财务报表磋商后最终确认。
新恒基集团将在框架协议签订后三日内向时富投资支付5,000万港元定金，预期买卖协议最迟在9月底签订。
减持后，时富投资仍持有约4.06%股份，并承诺不会在18个月内出售余下股份。
时富金融主要业务包括提供网上及传统之证券、期货及期权合约以及互惠基金及保险相連投资产品之经纪业务；证券、期货及期权之主要投资；保证金融资及贷款服务；及企业融资服务。
新恒基集团主要业务包括投资管理与资本运营、物业管理、基础设施投资、新能源与能源型资源、大宗商品经营与国际贸易、生物生命科技等。据公司网页，该公司以香港为基地，以香港、大陆为主，以美欧澳地区为辅的综合性跨国投资财团。集团及其关联企业控有总资产达2,000余亿港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。