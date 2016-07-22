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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:52 BJT

中国保险：上半年原保险保费收入同比增37%，增速较前五月续降--保监会

路透北京7月22日 - 中国保监会公布数据显示，今年上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元人民币，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。

保监会网站发布新闻稿并称，截至6月底，保险业资金运用余额12.56万亿元，较年初增长12.37%。其中，股票和证券投资基金1.696万亿元，占比13.5%；债券、银行存款和其它投资占比分别为33.49%、18.79%和34.22%。

分项数据显示，上半年，产险公司原保险保费收入4,632.01亿元，同比增长8.51%；寿险公司原保险保费收入14,180.74亿元，同比增长50.32%。

上半年保险赔款和给付支出5,262.37亿元，同比增长25.17%。总资产142,660.75亿元，较年初增长15.42%；净资产16,725.53亿元，较年初增长3.95%。（完）

欲览详情，请点击中国保监会网站链接 here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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